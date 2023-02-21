Семёнова-Тян-Шанская (Орлова) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1879
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1906
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Олег Измаилович
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Святослав Измаилович
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович
Рождение ребёнка
13.01.1910
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Георгий Измаилович
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1911
Дочь: Королькова Ольга Измаиловна
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942