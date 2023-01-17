Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1842
Дата смерти17.07.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
28.05.1863
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский (семенов) Пётр Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1866
Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868
Рождение ребёнка
27.03.1870
Рождение ребёнка
17.12.1871
Рождение ребёнка
25.07.1874
Рождение ребёнка
16.12.1878
Смерть
17.07.1915
Похороны
20.07.1915
Смолоенское лютеранское кладбище