Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович
Место рождения
Дата рождения27.03.1870
Дата смерти10.02.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1870
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
11.01.1900
Рождение ребёнка
27.06.1902
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна
Смерть
10.02.1942
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище