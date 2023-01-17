Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.03.1870

Дата смерти

10.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1870

Отец: Семёнов-Тян-Шанский (семенов) Пётр Петрович

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1895

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Андрей Вениаминович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна

Рождение ребёнка
11.01.1900

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Владимир Вениаминович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна

Рождение ребёнка
27.06.1902

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна

Смерть
10.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Богословское кладбище
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