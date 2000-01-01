Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1902

Дата смерти

06.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1902

Отец: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна

Рождение ребёнка
09.04.1929

Дочь: Елена Романовна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Неонила Зеноновна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Алексей Романович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Неонила Зеноновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Неонила Зеноновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Ариадна Алексеевна

Смерть
06.07.1976
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