Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1902
Дата смерти06.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1902
Рождение ребёнка
09.04.1929
Дочь: Елена Романовна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Неонила Зеноновна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Алексей Романович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Неонила Зеноновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1976