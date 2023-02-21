Семёнова-Тян-Шанская (Мышинская) Неонила Зеноновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1929
Дочь: Елена Романовна
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Алексей Романович
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960