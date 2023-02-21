Семёнова-Тян-Шанская (Мышинская) Неонила Зеноновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова-Тян-Шанская (Мышинская) Неонила Зеноновна

Семёнова-Тян-Шанская (Мышинская) Неонила Зеноновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1929

Дочь: Елена Романовна

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Алексей Романович

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович

Смерть
1960
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