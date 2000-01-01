Семёнова-Тян-Шанская (Ламанская) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Тян-Шанская (Ламанская) Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1875

Дата смерти

02.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1875

Отец: Ламанский Владимир Иванович

Мать: Ламанская Александра Ивановна

Бракосочетание
1895

Муж: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Андрей Вениаминович

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович

Рождение ребёнка
11.01.1900

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович

Рождение ребёнка
27.06.1902

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович

Смерть
02.05.1940
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