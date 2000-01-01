Семёнова-Тян-Шанская (Ламанская) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1875
Дата смерти02.05.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1875
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1897
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Андрей Вениаминович
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1900
Рождение ребёнка
27.06.1902
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Роман Вениаминович
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович
Смерть
02.05.1940