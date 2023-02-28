Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения07.11.1852
Дата смерти01.11.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1852
Бракосочетание
1878
Мураевня, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Супруг(-а): Евгения Михайловна Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская)
Рождение ребёнка
31.08.1879
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Рафаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.1880
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
08.05.1882
Сын: Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1883
Дочь: Орловская Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1885
Дочь: Миттуле Ариадна Дмитриевна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
17.12.1888
Рождение ребёнка
06.10.1890
Работа или профессия
Неизвестно
статистик
Смерть
01.11.1917
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище