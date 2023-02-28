Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.11.1852

Дата смерти

01.11.1917

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1852

Отец: Семёнов-Тян-Шанский (семенов) Пётр Петрович

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Вера Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1878

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Мураевня, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Супруг(-а): Евгения Михайловна Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская)
Рождение ребёнка
31.08.1879

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Рафаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1880

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
08.05.1882

Сын: Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1883

Дочь: Орловская Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1885

Дочь: Миттуле Ариадна Дмитриевна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1888

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
06.10.1890

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
статистик
Смерть
01.11.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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