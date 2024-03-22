Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1882
Дата смерти19.01.1942
ПолМужской
Отец
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1882
Бракосочетание
Около 1912
Супруг(-а): Эми Андреевна (Генриховна) Семёнова-Тян-Шанская (Парланд)
Рождение ребёнка
31.01.1913
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Эми (Генриховна)
Рождение ребёнка
07.04.1916
Дочь: Старосельская Вера Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Эми (Генриховна)
Работа или профессия
Неизвестно
географ, экономист, профессор Педагогического института
Смерть
19.01.1942