Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.05.1882

Дата смерти

19.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1882

Отец: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1912

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Эми (Генриховна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Эми Андреевна (Генриховна) Семёнова-Тян-Шанская (Парланд)
Рождение ребёнка
31.01.1913

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Эми (Генриховна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.04.1916

Дочь: Старосельская Вера Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Эми (Генриховна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
географ, экономист, профессор Педагогического института
Смерть
19.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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