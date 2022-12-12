Семёнова-Тян-Шанская (Parland Парланд) Эми (Генриховна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Тян-Шанская (Parland Парланд) Эми (Генриховна)

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.07.1886

Дата смерти

02.01.1919

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1886

Отец: Парланд (parland) Андрей (Henry Francis)

Мать: Парланд (parland) Мария (Marie Charlotte)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1912

Муж: Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Эми Андреевна (Генриховна) Семёнова-Тян-Шанская (Парланд)
Рождение ребёнка
31.01.1913

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1916

Дочь: Старосельская Вера Михайловна

Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.01.1919
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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