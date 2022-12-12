Семёнова-Тян-Шанская (Parland Парланд) Эми (Генриховна)
Место рождения
Дата рождения07.07.1886
Дата смерти02.01.1919
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1886
Бракосочетание
Около 1912
Супруг(-а): Эми Андреевна (Генриховна) Семёнова-Тян-Шанская (Парланд)
Рождение ребёнка
31.01.1913
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.04.1916
Дочь: Старосельская Вера Михайловна
Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич
Смерть
02.01.1919
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище