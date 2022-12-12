Старосельская (Семёнова-Тян-Шанская) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старосельская (Семёнова-Тян-Шанская) Вера Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.04.1916

Дата смерти

24.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1916

Отец: Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Эми (Генриховна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
14.04.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Андреевский собор
Бракосочетание
1946

Муж: Старосельский Арсений Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старосельский Арсений Владимирович

Смерть
24.01.1993
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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