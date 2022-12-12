Старосельская (Семёнова-Тян-Шанская) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.04.1916
Дата смерти24.01.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1916
Крещение
14.04.1916
Андреевский собор
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
17.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старосельский Арсений Владимирович
Смерть
24.01.1993
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище