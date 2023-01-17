Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Евгения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1854

Дата смерти

15.04.1920

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1815 г.р.

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1854

Отец: Заблоцкий-Десятовский Михаил Парфенович

Мать: Заблоцкая-Десятовская Анна Васильевна

Бракосочетание
1878

Муж: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Мураевня, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Супруг(-а): Евгения Михайловна Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская)
Рождение ребёнка
31.08.1879

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Рафаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1880

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1882

Сын: Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1883

Дочь: Орловская Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1885

Дочь: Миттуле Ариадна Дмитриевна

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1888

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1890

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.04.1920
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