Заблоцкий-Десятовский Михаил Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заблоцкий-Десятовский Михаил Парфенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1854

Дочь: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Заблоцкая-Десятовская Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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