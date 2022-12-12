Заблоцкий-Десятовский Михаил Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1854
Дочь: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Заблоцкая-Десятовская Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище