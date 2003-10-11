Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1888

Дата смерти

27.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1888

Отец: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Бракосочетание
1918

Жена: Wera

Рождение ребёнка
04.03.1923

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Семенова-Тян-Шанская Нина Петровна

Londres
Рождение ребёнка
13.09.1925

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Семенова-Тян-Шанская Нина Петровна

St-Pierre-les-Aubagnes, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова-Тян-Шанская Нина Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Wera

Смерть
27.06.1974
Paris, Île-de-France, France
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