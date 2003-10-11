Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1888
Дата смерти27.06.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1888
Бракосочетание
1918
Жена: Wera
Рождение ребёнка
04.03.1923
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Семенова-Тян-Шанская Нина Петровна
Londres
Рождение ребёнка
13.09.1925
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Петр Николаевич
Мать ребёнка: Семенова-Тян-Шанская Нина Петровна
St-Pierre-les-Aubagnes, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Wera
Смерть
27.06.1974
Paris, Île-de-France, France