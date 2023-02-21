Семенова-Тян-Шанская (Барк) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1923
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич
Londres
Рождение ребёнка
13.09.1925
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич
St-Pierre-les-Aubagnes, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976