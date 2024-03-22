Пелагея Михайлова
Место рождения
Дата рождения22.03.1828
Дата смерти16.02.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1828
Отец: Михаил Павлов
Мать: Устиния Козмина
Бракосочетание
16.11.1850
Муж: Алексей Семенов
Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Поруч: брат Поликарп Семенов,даниловский купец племянник Матвей Яковлев,д.Рязанова Матвей Агапов
Рождение ребёнка
19.09.1851
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Восп: д. Шахонина Федор Аверьянов
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
26.07.1855
Дочь: Серафима Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Восп: московский купец Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
05.01.1858
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
14.06.1860
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Восп: д. Блудова Алексей Абрамов, д Веденская Александра Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Дочь: Миронова Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Щеникова Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Смерть
16.02.1901