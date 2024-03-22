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Пелагея Михайлова

Место рождения

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.03.1828

Дата смерти

16.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1828

Отец: Михаил Павлов

Мать: Устиния Козмина

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
16.11.1850

Муж: Алексей Семенов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Поруч: брат Поликарп Семенов,даниловский купец племянник Матвей Яковлев,д.Рязанова Матвей Агапов
Рождение ребёнка
19.09.1851

Сын: Дерябин Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: д. Шахонина Федор Аверьянов
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.07.1855

Дочь: Серафима Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: московский купец Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
05.01.1858

Сын: Дерябин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.06.1860

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: д. Блудова Алексей Абрамов, д Веденская Александра Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Дочь: Миронова Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Щеникова Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.02.1901
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