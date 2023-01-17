Миронова (Дерябина) Мария Алексеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Отец: Алексей Семенов
Мать: Пелагея Михайлова
Бракосочетание
06.11.1905
Муж: скрыто настройками приватности
Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
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Смерть
Неизвестно