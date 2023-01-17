Миронова (Дерябина) Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Дерябина) Мария Алексеева

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Место рождения

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1828 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: Алексей Семенов

Мать: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
06.11.1905

Муж: скрыто настройками приватности

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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