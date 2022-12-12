Алексей Семенов
Место рождения
Дата рождения11.03.1832
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1832
Отец: Семен Григорьев
Мать: Матрена Григорьева
Восп:Леонтий Семенов
Бракосочетание
16.11.1850
Жена: Пелагея Михайлова
Поруч: брат Поликарп Семенов,даниловский купец племянник Матвей Яковлев,д.Рязанова Матвей Агапов
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
26.07.1855
Дочь: Серафима Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Восп: московский купец Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
05.01.1858
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
14.06.1860
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Восп: д. Блудова Алексей Абрамов, д Веденская Александра Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Дочь: Миронова Мария Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Щеникова Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Смерть
До 1895