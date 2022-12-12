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Алексей Семенов

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Место рождения

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.03.1832

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

1792 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1853 г.р.
1855 г.р.
1858 г.р.
1860 г.р.
Вычислено 1861 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1832

Отец: Семен Григорьев

Мать: Матрена Григорьева

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп:Леонтий Семенов
Бракосочетание
16.11.1850

Жена: Пелагея Михайлова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Поруч: брат Поликарп Семенов,даниловский купец племянник Матвей Яковлев,д.Рязанова Матвей Агапов
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.07.1855

Дочь: Серафима Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: московский купец Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
05.01.1858

Сын: Дерябин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.06.1860

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: д. Блудова Алексей Абрамов, д Веденская Александра Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Дочь: Миронова Мария Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Щеникова Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1895
Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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