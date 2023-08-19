Щеникова (Дерябина) Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Алексей Семенов
Мать: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Сын: Щеников Егор(Георгий) Павлов
Отец ребёнка: Щеников Павел Артемонов
Рождение ребёнка
12.10.1900
Отец ребёнка: Щеников Павел Артемонов
восп: Петр Федоров Большаков, Мария Иванова Очкова
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Щеников Павел Артемонов
выдано св о рож 4 июля 1943г
Рождение ребёнка
09.07.1908
Сын: Щеников Владимир Павлович
Отец ребёнка: Щеников Павел Артемонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно