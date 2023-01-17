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Щеников Павел Артемонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Щеников Егор(Георгий) Павлов

Мать ребёнка: Щеникова Евдокия Алексеева

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Щеников Николай Павлович

Мать ребёнка: Щеникова Евдокия Алексеева

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
восп: Петр Федоров Большаков, Мария Иванова Очкова
Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Щеникова Евдокия Алексеева

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
выдано св о рож 4 июля 1943г
Рождение ребёнка
09.07.1908

Сын: Щеников Владимир Павлович

Мать ребёнка: Щеникова Евдокия Алексеева

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеникова Евдокия Алексеева

Смерть
Неизвестно
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