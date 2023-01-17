Щеников Павел Артемонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Сын: Щеников Егор(Георгий) Павлов
Мать ребёнка: Щеникова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
12.10.1900
Мать ребёнка: Щеникова Евдокия Алексеева
восп: Петр Федоров Большаков, Мария Иванова Очкова
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Щеникова Евдокия Алексеева
выдано св о рож 4 июля 1943г
Рождение ребёнка
09.07.1908
Сын: Щеников Владимир Павлович
Мать ребёнка: Щеникова Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно