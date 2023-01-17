Семен Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Григорьев

Семен Григорьев

avatar

Место рождения

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

28.09.1841

Пол

Мужской

Отец

До 1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1776 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1798 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
1813 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1826 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: Григорий Семенов

Мать: не указана

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ирина Семенова

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Леонтий Семенов

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Дерябин Прокопий Семенович

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1816
Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
переведен той же вотчины из деревни Рязаново
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Григорий Семенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Дерябин Поликарп Семенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.08.1828

Сын: Андрей Семенович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1832

Сын: Алексей Семенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.09.1841
Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
63 года от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close