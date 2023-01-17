Семен Григорьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смерти28.09.1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: Григорий Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ирина Семенова
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Леонтий Семенов
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Дерябин Прокопий Семенович
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Место жительства
С 1816
переведен той же вотчины из деревни Рязаново
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Григорий Семенов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1828
Сын: Андрей Семенович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1832
Сын: Алексей Семенов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.09.1841
63 года от чахотки