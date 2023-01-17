Леонтий Семенов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Семен Григорьев
Мать: Анна Гаврилова
Место жительства
С 1816
отпущен на волю в 1855 году
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Лукерия Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Стефан Леонтьев
Мать ребёнка: Лукерия Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Афимия Леонтьева
Мать ребёнка: Лукерия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерия Федорова
Смерть
Неизвестно