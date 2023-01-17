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Леонтий Семенов

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Место рождения

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Дети

Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1836 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Семен Григорьев

Мать: Анна Гаврилова

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1816
Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
отпущен на волю в 1855 году
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Лукерия Федорова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Стефан Леонтьев

Мать ребёнка: Лукерия Федорова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Афимия Леонтьева

Мать ребёнка: Лукерия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерия Федорова

Смерть
Неизвестно
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