Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Гаврилова

Анна Гаврилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1776 г.р.

Дети

1798 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
1813 г.р.
Вычислено 1816 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Леонтий Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Прокопий Семенович

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close