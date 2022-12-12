Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Леонтий Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Прокопий Семенович
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Григорьев
Смерть
Неизвестно