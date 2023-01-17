Лукерия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1836 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Семенов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Стефан Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Семенов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Афимия Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Семенов

Смерть
Неизвестно
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