Лукерия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Стефан Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Афимия Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Семенов
Смерть
Неизвестно