Матрена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Григорий Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
отпущен на волю в 1853 году
Рождение ребёнка
09.02.1826
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
08.08.1828
Сын: Андрей Семенович
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Восп: Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
11.03.1832
Сын: Алексей Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Восп:Леонтий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Григорьев
Смерть
Неизвестно