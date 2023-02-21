Матрена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Григорьева

Матрена Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Григорий Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
отпущен на волю в 1853 году
Рождение ребёнка
09.02.1826

Сын: Дерябин Поликарп Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.08.1828

Сын: Андрей Семенович

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
11.03.1832

Сын: Алексей Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп:Леонтий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close