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Дерябин Поликарп Семенов

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Место рождения

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.02.1826

Дата смерти

10.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1826

Отец: Семен Григорьев

Мать: Матрена Григорьева

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Дерябин Кириан Поликарпов

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.02.1851

Дочь: Евдокия Поликарпова

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.03.1853

Дочь: Ксения Поликарпова

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Алексей Семенов и девка Фекла Семенова
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иван Поликарпов

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Поликарпова

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Трофимова

Смерть
10.01.1910
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