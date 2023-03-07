Дерябин Поликарп Семенов
Место рождения
Дата рождения09.02.1826
Дата смерти10.01.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1826
Отец: Семен Григорьев
Мать: Матрена Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Дерябин Кириан Поликарпов
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
10.02.1851
Дочь: Евдокия Поликарпова
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
15.03.1853
Дочь: Ксения Поликарпова
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Восп: Алексей Семенов и девка Фекла Семенова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иван Поликарпов
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Поликарпова
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Трофимова
Смерть
10.01.1910