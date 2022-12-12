Иван Поликарпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Дерябин Поликарп Семенов
Мать: Татьяна Трофимова
Бракосочетание
27.10.1902
Жена: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
06.11.1903
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
26.01.1907
Сын: Дерябин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно