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Иван Поликарпов

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Место рождения

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Дерябин Поликарп Семенов

Мать: Татьяна Трофимова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.10.1902

Жена: Александра Михайлова

Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Дерябин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Дерябин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Анастасия Клавдиева

Смерть
Неизвестно
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