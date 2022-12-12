Татьяна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Дерябин Кириан Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Семенов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иван Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Семенов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Поликарпова

Отец ребёнка: Поликарп Семенов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Семенов

Смерть
Неизвестно
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