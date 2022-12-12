Татьяна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Дерябин Кириан Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Семенов
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иван Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Поликарпова
Отец ребёнка: Поликарп Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Семенов
Смерть
Неизвестно