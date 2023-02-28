Дерябин Кириан Поликарпов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смерти03.03.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1850
Отец: Дерябин Поликарп Семенов
Мать: Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1877
Дочь: Анна Кириянова
Мать ребёнка: Анна Егорова
Восп:брат родителя Иван Поликарпов и сестра девица Ксения Поликарпова
Бракосочетание
29.07.1879
Жена: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
30.09.1902
Дочь: Устина Кириянова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егорова
Смерть
03.03.1905
56 лет от чахотки