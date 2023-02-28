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Дерябин Кириан Поликарпов

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Место рождения

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

03.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: Дерябин Поликарп Семенов

Мать: Татьяна Трофимова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Дерябин Дмитрий Кирианов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1877

Дочь: Анна Кириянова

Мать ребёнка: Анна Егорова

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп:брат родителя Иван Поликарпов и сестра девица Ксения Поликарпова
Бракосочетание
29.07.1879

Жена: Татьяна Васильева

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.09.1902

Дочь: Устина Кириянова

Мать ребёнка: не указана

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егорова

Смерть
03.03.1905
Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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