Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

07.07.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1877

Дочь: Анна Кириянова

Отец ребёнка: Дерябин Кириан Поликарпов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп:брат родителя Иван Поликарпов и сестра девица Ксения Поликарпова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Кириан Поликарпов

Смерть
07.07.1879
Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
26 лет от чахотки
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