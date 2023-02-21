Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смерти07.07.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1877
Дочь: Анна Кириянова
Отец ребёнка: Дерябин Кириан Поликарпов
Восп:брат родителя Иван Поликарпов и сестра девица Ксения Поликарпова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1879
26 лет от чахотки