Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Отец ребёнка: Дерябин Кириан Поликарпов
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
29.07.1879
Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно