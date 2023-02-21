Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Дерябин Дмитрий Кирианов

Отец ребёнка: Дерябин Кириан Поликарпов

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
29.07.1879

Муж: Дерябин Кириан Поликарпов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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