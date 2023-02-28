Григорий Семенов
Место рождения
Дата рожденияДо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Сын: Семен Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1778
Сын: Агап Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Абросим Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно