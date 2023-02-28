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Григорий Семенов

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Место рождения

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

До 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1776 г.р.
1778 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1792 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Семен Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.03.1778

Сын: Агап Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Абросим Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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