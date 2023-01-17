Агап Григорьев
Место рождения
Дата рождения05.03.1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1778
Отец: Григорий Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Мирон Агапович
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Иван Агапович
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Агапова
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Филиппова
Смерть
Неизвестно