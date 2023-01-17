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Агап Григорьев

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Место рождения

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.03.1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1778

Отец: Григорий Семенов

Мать: не указана

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Мирон Агапович

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Иван Агапович

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Агапова

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Филиппова

Смерть
Неизвестно
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