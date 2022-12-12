Пелагея Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Мирон Агапович
Отец ребёнка: Агап Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Иван Агапович
Отец ребёнка: Агап Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Агапова
Отец ребёнка: Агап Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агап Григорьев
Смерть
Неизвестно