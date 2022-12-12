Пелагея Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Мирон Агапович

Отец ребёнка: Агап Григорьев

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Иван Агапович

Отец ребёнка: Агап Григорьев

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Агапова

Отец ребёнка: Агап Григорьев

Рязаново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агап Григорьев

Смерть
Неизвестно
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