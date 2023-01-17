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Дерябин Павел Алексеевич

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Место рождения

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1858

Отец: Алексей Семенов

Мать: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Дерябин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: дети Александр Федоров Дерябин и Серафима Алексеева Дерябина
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Дочь: Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.09.1901

Сын: Дерябин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: увол. в запас 26 артил. бр.старший мастеровой Федор Сергеев Дерябин
Рождение ребёнка
06.01.1904

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
св-во 3.07.1933 восп Анна Федорова Дерябина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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