Дерябин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1858
Отец: Алексей Семенов
Мать: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
27.10.1890
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова
Восп: дети Александр Федоров Дерябин и Серафима Алексеева Дерябина
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Дочь: Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова
Рождение ребёнка
12.09.1901
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова
Восп: увол. в запас 26 артил. бр.старший мастеровой Федор Сергеев Дерябин
Рождение ребёнка
06.01.1904
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова
св-во 3.07.1933 восп Анна Федорова Дерябина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерябина Анна Иванова
Смерть
Неизвестно