Дерябина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1890
Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич
Восп: дети Александр Федоров Дерябин и Серафима Алексеева Дерябина
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.1901
Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич
Восп: увол. в запас 26 артил. бр.старший мастеровой Федор Сергеев Дерябин
Рождение ребёнка
06.01.1904
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич
св-во 3.07.1933 восп Анна Федорова Дерябина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов-Дерябин Борис Павлович-Андреевич
Отец ребёнка: Дерябин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно