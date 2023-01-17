Дерябина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Дерябин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: дети Александр Федоров Дерябин и Серафима Алексеева Дерябина
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.09.1901

Сын: Дерябин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: увол. в запас 26 артил. бр.старший мастеровой Федор Сергеев Дерябин
Рождение ребёнка
06.01.1904

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
св-во 3.07.1933 восп Анна Федорова Дерябина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов-Дерябин Борис Павлович-Андреевич

Отец ребёнка: Дерябин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Дерябин Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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