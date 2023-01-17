Дерябин Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения27.10.1890
Дата смерти22.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1890
Отец: Дерябин Павел Алексеевич
Мать: Дерябина Анна Иванова
Восп: дети Александр Федоров Дерябин и Серафима Алексеева Дерябина
Бракосочетание
10.02.1913
Рождение ребёнка
03.12.1913
Сын: Дерябин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна
Восп: село Блудово Константин Иванов Молотков, д. Глух. Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
27.07.1918
Дочь: Дерябина Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Дерябин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1922
Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна
Рождение ребёнка
20.10.1927
Сын: Дерябин Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна
Смерть
22.01.1958
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
кладбище Богданка