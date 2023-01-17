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Дерябин Дмитрий Павлович

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Место рождения

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.10.1890

Дата смерти

22.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1890

Отец: Дерябин Павел Алексеевич

Мать: Дерябина Анна Иванова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: дети Александр Федоров Дерябин и Серафима Алексеева Дерябина
Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Дерябина Апполинария Александровна

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.12.1913

Сын: Дерябин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: село Блудово Константин Иванов Молотков, д. Глух. Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
27.07.1918

Дочь: Дерябина Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Дерябин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Дерябин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна

Рождение ребёнка
20.10.1927

Сын: Дерябин Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дерябина Апполинария Александровна

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
22.01.1958
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
кладбище Богданка
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