Дерябин Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1913
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1913
Восп: село Блудово Константин Иванов Молотков, д. Глух. Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Изольда или Эльза Николаевна
Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Васильевна
Призыв на военную службу
1941
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
участник ВОВ