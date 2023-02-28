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Дерябин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.12.1913

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1913

Отец: Дерябин Дмитрий Павлович

Мать: Дерябина Апполинария Александровна

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: село Блудово Константин Иванов Молотков, д. Глух. Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Изольда или Эльза Николаевна

Мать ребёнка: Дерябина Иулиания Васильевна

Призыв на военную службу
1941
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Иулиания Васильевна

Смерть
?.12.1941
участник ВОВ
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