Дерябина (Голодухина) Апполинария Александровна
Место рождения
Дата рождения11.12.1891
Дата смерти11.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1891
восп: Андрей Иванов и свояченица Наталья Архипова
Бракосочетание
10.02.1913
Рождение ребёнка
03.12.1913
Сын: Дерябин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович
Восп: село Блудово Константин Иванов Молотков, д. Глух. Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
27.07.1918
Дочь: Дерябина Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Дерябин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1922
Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
20.10.1927
Сын: Дерябин Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович
Смерть
11.01.1976
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
кладбище 3 Карачуры