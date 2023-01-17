Дерябина (Голодухина) Апполинария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина (Голодухина) Апполинария Александровна

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Место рождения

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.12.1891

Дата смерти

11.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1891

Отец: Голодухин Александр Иванович

Мать: Голодухина Александра Архипова

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
восп: Андрей Иванов и свояченица Наталья Архипова
Бракосочетание
10.02.1913

Муж: Дерябин Дмитрий Павлович

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.12.1913

Сын: Дерябин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: село Блудово Константин Иванов Молотков, д. Глух. Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
27.07.1918

Дочь: Дерябина Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Дерябин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Дерябин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
20.10.1927

Сын: Дерябин Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дерябин Дмитрий Павлович

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.01.1976
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
кладбище 3 Карачуры
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