Дерябина Зоя Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1918
Дата смерти05.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918
Рождение ребёнка
13.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бекренев Александр Федосеевич
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бекренев Александр Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1998