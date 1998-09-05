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Дерябина Зоя Дмитриевна

Место рождения

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.07.1918

Дата смерти

05.09.1998

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918

Отец: Дерябин Дмитрий Павлович

Мать: Дерябина Апполинария Александровна

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бекренев Александр Федосеевич

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бекренев Александр Федосеевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекренев Александр Федосеевич

Смерть
05.09.1998
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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