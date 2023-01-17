Бекренев Александр Федосеевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1918
Дата смерти25.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1918
Отец: Бекренев Федосей
Рождение ребёнка
13.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерябина Зоя Дмитриевна
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерябина Зоя Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерябина Зоя Дмитриевна
Смерть
25.12.1962