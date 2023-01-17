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Бекренев Александр Федосеевич

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Место рождения

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

28.11.1918

Дата смерти

25.12.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

1877 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1918

Отец: Бекренев Федосей

Мать: Бекренева Анна Степановна

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерябина Зоя Дмитриевна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерябина Зоя Дмитриевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Зоя Дмитриевна

Смерть
25.12.1962
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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