Бекренева (Гущина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБекренева (Гущина) Анна Степановна

Бекренева (Гущина) Анна Степановна

avatar

Место рождения

Новинское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

12.10.1877

Дата смерти

16.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1877

Отец: Гущин Степан Андреевич

Мать: Гущина Дарья Илларионова

Новинское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Бекренев Александр Федосеевич

Отец ребёнка: Бекренев Федосей

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекренев Федосей

Смерть
16.05.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close