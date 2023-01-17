Бекренева (Гущина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения12.10.1877
Дата смерти16.05.1956
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1877
Отец: Гущин Степан Андреевич
Мать: Гущина Дарья Илларионова
Рождение ребёнка
28.11.1918
Сын: Бекренев Александр Федосеевич
Отец ребёнка: Бекренев Федосей
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бекренев Федосей
Смерть
16.05.1956