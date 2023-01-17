Бекренев Федосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекренев Федосей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Бекренев Александр Федосеевич

Мать ребёнка: Бекренева Анна Степановна

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекренева Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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