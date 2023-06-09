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Голодухин Александр Иванович

Место рождения

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862

Отец: Голодухин Иван Петров

Мать: Ульяна Григорьева

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: мещанин Филонт Филатов
Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Голодухина Александра Архипова

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.12.1891

Дочь: Дерябина Апполинария Александровна

Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
восп: брат Андрей Иванов и свояченица Наталья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
выдано свид о рож 8 окт 1954 г
Рождение ребёнка
28.08.1904

Сын: Голодухин Павел Александрович

Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Голодухин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Восп: дети Константин Иванов Молотков, Апполинария Александровна Голодухина
Рождение ребёнка
30.08.1910

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Восп: дочь девица Варвара Архипова Голодухина
Военная служба
Неизвестно
уволен в запас младший фейерверхер
Смерть
Неизвестно