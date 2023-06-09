Голодухин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862
Отец: Голодухин Иван Петров
Мать: Ульяна Григорьева
Восп: мещанин Филонт Филатов
Бракосочетание
17.02.1891
Рождение ребёнка
11.12.1891
Дочь: Дерябина Апполинария Александровна
Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова
восп: брат Андрей Иванов и свояченица Наталья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова
выдано свид о рож 8 окт 1954 г
Рождение ребёнка
28.08.1904
Сын: Голодухин Павел Александрович
Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова
Рождение ребёнка
03.11.1906
Сын: Голодухин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова
Восп: дети Константин Иванов Молотков, Апполинария Александровна Голодухина
Рождение ребёнка
30.08.1910
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Голодухина Александра Архипова
Восп: дочь девица Варвара Архипова Голодухина
Военная служба
Неизвестно
уволен в запас младший фейерверхер
Смерть
Неизвестно