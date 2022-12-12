Голодухина (Сушунова) Александра Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодухина (Сушунова) Александра Архипова

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Место рождения

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: Сушунов Архипп Ермолаев

Мать: Сушунова Екатерина Филиппова

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Голодухин Александр Иванович

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.12.1891

Дочь: Дерябина Апполинария Александровна

Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
восп: Андрей Иванов и свояченица Наталья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1904

Сын: Голодухин Павел Александрович

Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Голодухин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Восп: дети Константин Иванов Молотков, Апполинария Александровна Голодухина
Рождение ребёнка
30.08.1910

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Смерть
Неизвестно
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