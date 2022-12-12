Голодухина (Сушунова) Александра Архипова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869
Бракосочетание
17.02.1891
Рождение ребёнка
11.12.1891
Дочь: Дерябина Апполинария Александровна
Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович
восп: Андрей Иванов и свояченица Наталья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1904
Сын: Голодухин Павел Александрович
Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1906
Сын: Голодухин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович
Восп: дети Константин Иванов Молотков, Апполинария Александровна Голодухина
Рождение ребёнка
30.08.1910
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Голодухин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно