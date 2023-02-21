Сушунова Екатерина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушунова Екатерина Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

13.10.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1851

Муж: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)

Шахонино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.01.1854

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Дочь: Наталья Архипьева

Отец ребёнка: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Голодухина Александра Архипова

Отец ребёнка: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Смерть
13.10.1903
Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
от старости
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