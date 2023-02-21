Сушунова Екатерина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смерти13.10.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1851
Шахонино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.01.1854
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: Наталья Архипьева
Отец ребёнка: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Голодухина Александра Архипова
Отец ребёнка: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)
Смерть
13.10.1903
от старости