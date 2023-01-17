Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смерти29.10.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: Ермил Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1854
Дочь: Анна Архипова
Мать ребёнка: Сушунова Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Голодухина Александра Архипова
Мать ребёнка: Сушунова Екатерина Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1905
76 лет