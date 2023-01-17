Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)

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Место рождения

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

29.10.1905

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: Ермил Евдокимов

Мать: не указана

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1854

Дочь: Анна Архипова

Мать ребёнка: Сушунова Екатерина Филиппова

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Голодухина Александра Архипова

Мать ребёнка: Сушунова Екатерина Филиппова

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушунова Екатерина Филиппова

Смерть
29.10.1905
Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
76 лет
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