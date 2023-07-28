Ермил Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермил Евдокимов

Место рождения

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Петр Ермелеев

Мать ребёнка: не указана

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно