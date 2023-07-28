Ермил Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Петр Ермелеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно