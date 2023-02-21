Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Сушунов Или Шушунов Архипп Ермолаев(Евминиев)
Отец ребёнка: Ермил Евдокимов
Блудово, Богородская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермил Евдокимов
Смерть
Неизвестно