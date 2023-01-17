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Голодухин Иван Петров

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Место рождения

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.04.1834

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1834

Отец: Голодухин Петр Кондратьев

Мать: Авдотья Григорьева

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Иван Артемонов и сестра Агрофена
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Голодухин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Григорьева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.11.1862

Сын: Голодухин Александр Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Григорьева

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: мещанин Филонт Филатов
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Григорьева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Голодухин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Григорьева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп: Павел Андреев Голодухин сын, девица Мария Васильева Седова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Григорьева

Смерть
До 1891
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