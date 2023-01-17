Голодухин Иван Петров
Место рождения
Дата рождения29.04.1834
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1834
Отец: Голодухин Петр Кондратьев
Мать: Авдотья Григорьева
Восп: Иван Артемонов и сестра Агрофена
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Голодухин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
10.11.1862
Сын: Голодухин Александр Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Григорьева
Восп: мещанин Филонт Филатов
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Мать ребёнка: Ульяна Григорьева
Восп: Павел Андреев Голодухин сын, девица Мария Васильева Седова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Григорьева
Смерть
До 1891