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Голодухин Михаил Иванович

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Место рождения

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Голодухин Иван Петров

Мать: Ульяна Григорьева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Голодухина Екатерина Михайловна

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1883

Сын: Голодухин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Голодухина Екатерина Михайловна

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: брат его Александр и сестра Анна Ивановы
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Сын: Голодухин Александр Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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