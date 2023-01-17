Голодухин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1858
Отец: Голодухин Иван Петров
Мать: Ульяна Григорьева
Бракосочетание
06.02.1883
Рождение ребёнка
15.11.1883
Сын: Голодухин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Голодухина Екатерина Михайловна
Восп: брат его Александр и сестра Анна Ивановы
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Сын: Голодухин Александр Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно